آل باتشينو وجها لوجه أمام روبرت دى نيرو فى أفيش The Irishman

طرحت الشركة المنتجة لفيلم The Irishman البوستر الرسمى الأول تمهيدا لعرضه فى 27 سبتمبر الحالى.



ويظهر فى البوستر النجم العالمى آل باتشينو وجها لوجه أمام الممثل العالمى روبرت دى نيرو.



وتدور أحداث الفيلم عن حياة فرانك شيران، وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف، والفيلم الجديد هو إنتاج مستقل لشبكة "Netflix" بميزانية تخطت الـ200 مليون دولار، لتنافس به فى سباق جوائز الأوسكار القادم.



فيلم The Irishman من بطولة روبرت دي نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبى كانافالى، راى رومانو، هارفى كيتيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزى، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان.