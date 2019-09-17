الملاذ الآمن.. الغرف التجارية تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. فيديو

أكد إيهاب واصف نائب رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية إن قرار المستهلك بتأجيل شراء الذهب ليس في صالحه.



واضاف واصف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة " ان الاستثمار في الذهب هو الملاذ الآمن للأفراد والشركات والدول.



وتابع أن أسعار الذهب منذ عام 1981 وهي في ارتفاع مستمر بنسبة تتراوح من 22% إلى 36%، ما عدا عام 2016 بسبب قرار تعويم الجنيه.



واستكمل أن عودة ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى اليوم 7 جنيهات، يرجع إلى حريق شركة "أرامكو" السعودية والتي أثر على أسعار البترول عالميا.



الجدير بالذكر أن أسعار الذهب ارتفعت في السوق المحلي خلال تعاملات منتصف اليوم الإثنين، بمعدل 7 جنيهات في الجرام الواحد.



