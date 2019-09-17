عزبة النخل تعاني من قلة الإنارة

أرسل محمد عادل أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من قلة اعمدة الإنارة بكبارى المشاة في حي المرج .



وأوضح محمد عادل، أن منطقة عزبة النخل الواقعة بحى المرج تعانى من قلة أعمدة الإنارة في كوبري المشاة المجاورة لمحطة المترو ما يثر الزعر فى قلوب النارة ليلا و يفسد المظهر الحضاري.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.