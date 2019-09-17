ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

عزبة النخل تعاني من قلة الإنارة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:26 ص
قلة الانارة
قلة الانارة
كريم ناصر
أرسل محمد عادل أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من قلة اعمدة الإنارة بكبارى المشاة في حي المرج .

وأوضح محمد عادل، أن منطقة عزبة النخل الواقعة بحى المرج تعانى من قلة أعمدة الإنارة في كوبري المشاة المجاورة لمحطة المترو ما يثر الزعر فى قلوب النارة ليلا و يفسد المظهر الحضاري.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ترشيحاتنا

مكنتش بعرف آكل .. هيثم شاكر يروي تفاصيل مؤلمة عن مرضه بالسرطان.. فيديو

يفوز بجائزة عالمية.. المصري محمد البرلسي يكتشف آلية جديدة لـ علاج التشوهات الجينية

بـ فتحة ساق.. دينا صالح بإطلالة جذابة ورومانسية مع زوجها ساموزين

بيان عاجل من السعودية بشأن هجمات أرامكو

بفستان مبهر.. نوال الزغبي تبرز قوامها المتناسق

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن تولي حسام حسن قيادة المنتخب الأول

مفاجأة من العيار الثقيل.. فضح تناقضات محمد علي فى دقائق معدودة.. فيديو

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن توقيت هدم فيلا المعمورة ويصدم الخونة.. فيديو

سر طلاق فؤاد المهندس وشويكار.. ضربته بزجاجة على رأسه بسبب ممثل مغمور.. تعرف عليه

بيراميدز يخطف نجم الأهلى فى صفقة مدوية .. تعرف عليه

محمد علي يهدد والده بالضرب بـ الحذاء.. فيديو

اختيار التوأم حسن .. شوبير يكشف تفاصيل الجلسة المغلقة لحسم ملف مدرب منتخب مصر

عمرو أديب يعرض صحيفة الحالة الجنائية للأميرة إسماعيل..خرجت من مصر بـ 3 قضايا آداب..فيديو

الله يخرب بيتك.. والدة الهارب محمد على توجه رسالة مؤثرة له.. فيديو

سارة خليفة طليقة كهربا تداعب الفنان محمد رمضان بلقب جديد .. ما هو

مفاجأة.. ياسر رزق: الإخوان حاولوا اغتيال قيادات أمنية عليا أثناء خطاب مرسي الشهير

العمليات تتم على قدم وساق.. تسجيل جديد لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش

على أساس حسن النية .. مصر تطالب إثيوبيا بمفاوضات فنية جادة حول سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص رجالي بدل البورنص.. سلمي ابو ضيف تثير الجدل بإطلالة مثيرة

بعد تداولها على فيسبوك.. الجوافة الحمراء تعالج سرطان الثدي والبروستاتا

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف نجلاء الشرشابى.. 4 وصفات مختلفة ..صور