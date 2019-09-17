إياك تجاهلها.. منطقة خطيرة ومن الأماكن الحساسة لن تهتم بها العروسة

تعتبر منطقة السُّرَّة من الاماكن الضيقة التي تنبعث منها روائح كريهة إذا لم تهتمِ بها، ولذلك نصحت خبيرة التجميل سها مختار، بالاهتمام بهذه المنطقة، خاصة من المتزوجات، كما يجب ان تتعرف العروسة الجديدة علي أهمية تعطير هذه المنطقة، وذلك لانها منطقة مهمة بالجسم، ويجب الاعتناء بها .





ووجهت سها مختار عدة نصائح للسيدات حول هذا الأمر، كالتالي:





- تجفيف منطقة السرة جيدا بعد غسلها وقت الاستحمام وتنشيفها بالصابون والليفة لإزالة اي تراكمات واوساخ داخلها.





- يجب ان تكون منطقة السرة لها روتين واعتناء جيدا وذلك من خلال وضع الزيوت العطرية بعد الاستحمام مباشرة .





نصائح للعروسة:



