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فن

مهموم لـ محمد منير تحصد 2.6 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:15 ص
محمد منير - مهموم
محمد منير - مهموم
سعيد فراج
حققت أغنية "مهموم" للكينج محمد منير، 2 مليون و666 ألف مشاهدة، لتواصل حصد النجاحات بعد طرحها في شهر أغسطس الماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "مهموم" لـ محمد منير من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وكان محمد منير قد حصد العديد من المشاهدات بعد طرحه برومو أغنية "مهموم"، والتى من المقرر أن تكون واحدة من ضمن أغاني ألبومه الجديد.

يذكر أن آخر أعمال محمد منير الفنية ألبوم بعنوان "وطن" والذي تم طرحه في عام 2018.

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