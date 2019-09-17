بعد هجوم أرامكو.. رسالة من عاهل المغرب إلى الملك سلمان

بغث العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس الاثنين رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أدان فيها "الهجوم الإرهابي المقيت"، الذي استهدف منشآت نفطية بطائرات مسيرة.



وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء "و م ع"، أن العاهل المغربي، أعرب في رسالته عن تنديده واستنكاره الشديدين لهذا العدوان، الذي يشكل أيضا تهديدا للأمن والسلم في العالم.



وأكد العاهل المغربي وقوف بلاده الى جانب السعودية ضد أي تهديد يطال أراضيها وسيادتها، وشدد على أن أمن واستقرار السعودية جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المغرب.