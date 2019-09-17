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منوعات

المخابرات الأمريكية تكشف وثائق سرية عن أسلحتها في الحرب الباردة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:43 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشفت وكالة الإستخبارات الأمريكية المركزية الأمريكية (CIA) عن مجموعة من الوثائق السرية، عن أسلحتها التى استخدمتها أثناء حربها الباردة مع الاتحاد السوفييتى سابقًا، وكانت المفاجآة أن القائمة تضمنت "الحمام الجاسوس، السيجار القاتل، الدلافين المدربة".

واستعرضت الإستخبارات المركزية الأمريكية عن تفاصيل المهمة السرية "تاكانا" التى كان يقوم بها الحمام الجاسوس خلال الحرب الباردة، حيث كان يستخدم لتصوير مواقع سرية جدًا داخل أراضى الإتحاد السوفييتى، إذ كان يتم ربط كاميرات باهظة بها من أجل العودة بالمزيد من الأسرار دون خسارة أى عنصر بشرى.

ولم تكتف الـ (CIA) بذلك فقط، بل أفصحت عن الغربان المدربة التى كانت مهامها إسقاط أحهزة التنصت من عللى المبانى والنوافذ، أما الدلافين المدربة كانت تقوم باختراق الموانئ، من أجل كشف أماكن الغواصات النووية السوفياتية.

ومن ناحية أخرى أفصحت الاستخبارات الأمريكية عن محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس الكوبي فيدل كاسترو خلال الحرب الباردة، وذلك عن طريق إرسال صندوق من السيجار المسمم فى عام 1960، حيث كان كل سيجار مغمورًا تمامًا بسم توكسين البوتولينوم المميت، ولكن كاسترو لم يدخن هذا السيجار أبدًا وفشلت عملية اغتياله.
المخابرات الأمريكية تكشف وثائق سرية عن أسلحتها في الحرب الباردة
المخابرات الأمريكية تكشف وثائق سرية عن أسلحتها في الحرب الباردة

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