المخابرات الأمريكية تكشف وثائق سرية عن أسلحتها في الحرب الباردة

كشفت وكالة الإستخبارات الأمريكية المركزية الأمريكية (CIA) عن مجموعة من الوثائق السرية، عن أسلحتها التى استخدمتها أثناء حربها الباردة مع الاتحاد السوفييتى سابقًا، وكانت المفاجآة أن القائمة تضمنت "الحمام الجاسوس، السيجار القاتل، الدلافين المدربة".





واستعرضت الإستخبارات المركزية الأمريكية عن تفاصيل المهمة السرية "تاكانا" التى كان يقوم بها الحمام الجاسوس خلال الحرب الباردة، حيث كان يستخدم لتصوير مواقع سرية جدًا داخل أراضى الإتحاد السوفييتى، إذ كان يتم ربط كاميرات باهظة بها من أجل العودة بالمزيد من الأسرار دون خسارة أى عنصر بشرى.





ولم تكتف الـ (CIA) بذلك فقط، بل أفصحت عن الغربان المدربة التى كانت مهامها إسقاط أحهزة التنصت من عللى المبانى والنوافذ، أما الدلافين المدربة كانت تقوم باختراق الموانئ، من أجل كشف أماكن الغواصات النووية السوفياتية.



