أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-9-2019

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 -9-2019 وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 685 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بين 587 جنيها.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا بين 773 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو5480 جنيها.



وسجل جرام الذهب عيار 14 سعر 455 و457 جنيها، وعيار 12 سعر 391 جنيها.



وسجل السعر العالمى للذهب اليوم 24347 جنيها للأوقية.



وكانت أسعار الذهب وصلت إلى أعلى مستوياتها لكنها سرعان ما عادت مرة أخرى للهبوط بسبب التحركات في الأسعار العالمية والتي تؤثر على السوق المحلية.



وقلص الذهب مكاسبه بعد تقرير ذكر أن مسئولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرسون عرض صفقة تجارية محدودة على الصين، وهو ما قد يؤخر أو يلغي بعض الرسوم، مقابل تأكيدات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والمشتريات الزراعية.





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