ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

اللبن والعسل .. أطعمة تهدد حياتك والأسباب صادمة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:58 م
صدى البلد
قسم المرأة
هناك العديد من الأطعمة اللذيذة والمفيدة للغاية، لكن عند تناولها بطريقة خاطئة تصبح ضارة جدًا على الصحة، ما يزيد الأمر خطورة هو أنها أطعمة نقوم بأكلها بشكل معتاد مثل اللحوم وبعض المكسرات والبطاطس.

لذلك سنعرض تلك الأطعمة وطريقة أكلها الصحيحة حسب ما أشار له موقع " bright side "

- اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية :
قد يكون من الصادم معرفة إن درجة الحرارة المرتفعة تجعل البروتينات الموجودة في اللحوم تتغير وتصبح خطرة على صحتك، لتجنب أي مخاطر صحية، يجب طهي اللحوم في درجة حرارة منخفضة.

فللحفاظ على الصحة يجب طهيها في درجات حرارة منخفضة، فهذا يقلل من تراكم المواد المسرطنة في الطعام .

- العسل :
حتى أكثر الأطعمة صحة مثل العسل قد تكون أشدها خطورة إذا تم تناولها بشكل غير صحيح، إن العسل يحتوي على الكثير من السموم بعد جمعه، لذلك يمر العسل بعملية البسترة للقضاء على هذه السموم، لأن تناول العسل غير المبستر خطيرًا جدًا على الصحة.

فمجرد ملعقة صغيرة واحدة من العسل أو العسل غير المبستر الذي لم يتم تبخيره بشكل صحيح يمكن أن يسبب الصداع والدوخة والقيء.

- البطاطس :
البطاطس تعتبر من أكثر الأطعمة التي يتم تناولها في أغلب الوجبات، لذلك من الضروري معرفة أن تخزينها بشكل خاطئ معرض للرطوبة قد يجعلها تتحول إلى اللون الأخضر وتبدأ في النتوء فمن المستحسن بشدة أن ترمي هذه البطاطس، حتى لو قطعت البراعم.

قد تحتوي هذه البطاطس على سم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل القيء وآلام البطن والإسهال.

- الكاجو :
الكاجو من أكثر المكسرات أستخدامًا في الطعام وليس كمسليات فقط، فمن الجيد معرفة أن تناول الكاجو الخام تأثير مميت على الصحة فيجب تناوله بعد تعرضه للبخار.

- اللبن :
لا شك أن تناول اللبن بشكل منتظم أمر صحي للجسم، لكن لن يكون خبر سار عند معرفة مدى خطورة تناول اللبن بشكل مبالغ فيه، فقد يصيب بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اطعمة تحارب نقص الحديد بسرعة وبدون أدوية

تسبب التسمم وأمراض القلب.. أطعمة نتناولها بطريقة خاطئة.. الثانية ستصدمك

ترشيحاتنا

شاهد | 4 دقائق فقط تكشف الوجه الآخر لـ محمد علي ووائل غنيم

أول رد فعل من اتحاد رفع الأثقال على الإيقاف عامين والحرمان من البطولات الدولية

بالكت والنضارة.. شاهد أسما شريف منير في المول

بالوردة والروج الأحمر.. نيللي كريم بإطلالة الأميرات

شاهد.. لحظة بكاء محمود الخطيب بسبب مؤمن زكريا

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 -9- 2019 وأسعار العملات الأجنبية .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود .. دوللى شاهين بإطلالة كلاسيك فى مهرجان EGYPT EYE ON FASHION

بالوردة والروج الأحمر.. نيللي كريم بإطلالة الأميرات

العام الدراسى الجديد.. حملات مكبرة على منتجات الألبان .. صور