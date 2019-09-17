اللبن والعسل .. أطعمة تهدد حياتك والأسباب صادمة

هناك العديد من الأطعمة اللذيذة والمفيدة للغاية، لكن عند تناولها بطريقة خاطئة تصبح ضارة جدًا على الصحة، ما يزيد الأمر خطورة هو أنها أطعمة نقوم بأكلها بشكل معتاد مثل اللحوم وبعض المكسرات والبطاطس.



لذلك سنعرض تلك الأطعمة وطريقة أكلها الصحيحة حسب ما أشار له موقع " bright side "



- اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية :

قد يكون من الصادم معرفة إن درجة الحرارة المرتفعة تجعل البروتينات الموجودة في اللحوم تتغير وتصبح خطرة على صحتك، لتجنب أي مخاطر صحية، يجب طهي اللحوم في درجة حرارة منخفضة.



فللحفاظ على الصحة يجب طهيها في درجات حرارة منخفضة، فهذا يقلل من تراكم المواد المسرطنة في الطعام .



- العسل :

حتى أكثر الأطعمة صحة مثل العسل قد تكون أشدها خطورة إذا تم تناولها بشكل غير صحيح، إن العسل يحتوي على الكثير من السموم بعد جمعه، لذلك يمر العسل بعملية البسترة للقضاء على هذه السموم، لأن تناول العسل غير المبستر خطيرًا جدًا على الصحة.



فمجرد ملعقة صغيرة واحدة من العسل أو العسل غير المبستر الذي لم يتم تبخيره بشكل صحيح يمكن أن يسبب الصداع والدوخة والقيء.



- البطاطس :

البطاطس تعتبر من أكثر الأطعمة التي يتم تناولها في أغلب الوجبات، لذلك من الضروري معرفة أن تخزينها بشكل خاطئ معرض للرطوبة قد يجعلها تتحول إلى اللون الأخضر وتبدأ في النتوء فمن المستحسن بشدة أن ترمي هذه البطاطس، حتى لو قطعت البراعم.



قد تحتوي هذه البطاطس على سم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل القيء وآلام البطن والإسهال.



- الكاجو :

الكاجو من أكثر المكسرات أستخدامًا في الطعام وليس كمسليات فقط، فمن الجيد معرفة أن تناول الكاجو الخام تأثير مميت على الصحة فيجب تناوله بعد تعرضه للبخار.



- اللبن :

لا شك أن تناول اللبن بشكل منتظم أمر صحي للجسم، لكن لن يكون خبر سار عند معرفة مدى خطورة تناول اللبن بشكل مبالغ فيه، فقد يصيب بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.