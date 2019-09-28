فيديوجراف| احذر من النوم جالسا في الفصل

حذر فاليري سادوفوي، كبير أطباء القلب في شبه جزيرة القرم، من النوم على أحد الجانبين، مشيرا إلى أنه مضر للعمود الفقري، والنوم على البطن يسبب ارتفاع الضغط.



وأكد سادوفوي أن وضعية النوم على الظهر هي الأكثر مثالية، كما أن النوم جلوسا هي الوضعية الأخطر على الإطلاق.



ونستعرض من خلال الفيديو جراف التالي أضرار النوم جالسا، وهي الأكثر شيوعا بين التلاميذ الصغار في الفصل.