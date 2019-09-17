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أخبار البلد

بعد أكثر من عام على حريق نقابة التجاريين.. النقيب يكشف مصيره.. تفاصيل

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:40 م
حريق نقابة التجاريين
حريق نقابة التجاريين
شيماء مجدي
"إحنا متأخرناش"، هكذا قال الدكتور حافظ الغندور، نقيب التجاريين، تعليقًا على عدم تطوير القاعة التى نشب بها الحريق في بنقابة التجاريين منذ أكثر من عام حتى الآن.

وكشف الدكتور حافظ الغندور، في حوار خاص لـ "صدى البلد"، عن السبب الرئيسي لعدم التطوير حتى الآن، حيثُ إنه لا توجد موارد للتطوير وبالتالى اعتمد هذا التطوير على التبرعات الخارجية والتبرعات الذاتية من مجلس النقابة والتى احتاجت إلى وقت لتجميعها، فضلًا عن الإجراءات التى كان يجب اتخاذها من أجل التطوير.

وأوضح نقيب التجاريين أن تحقيقات النيابة أيضًا احتاجت إلى وقت طويل للانتهاء منها كان سببا أساسيا فى عدم تطويرها حتى الآن، إضافًة إلى أن تطويرها كان يحتاج إلى مناقصة من الشركات.

وقال الدكتور حافظ الغندور إنه سيتم تطويرها وافتتاحها قبل شهر ديسمبر القادم ليبدأ العام الجديد لتطوير النقابة، متابعًا: "الحريق لم يؤثر على الأعضاء لأننا افتتحنا نادى التجاريين مجانًا لهم مع تقديم المشروبات لهم".

ونشب الحريق فى مبنى عقار نقابة التجاريين فى شارع رمسيس بوسط البلد منذ أكثر من عام، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان للسيطرة على الحريق.

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