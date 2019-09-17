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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تقديم الدعم الفني أبرز أهداف نظام الطاقة الشمسية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:09 م
ألواح شمسية مستخدمة
ألواح شمسية مستخدمة في محطة بنبان بأسوان
أمينة الدسوقي
قالت هند فروح، مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مركز تحديث الصناعة، إن هناك معوقات لنشر استخدامات نظم الخلايا الشمسية، والتي تتمثل في وجود معوقات فنية، وأخرى مرتبطة بتفعيل الإطار المؤسسي.

وأضافت فروح، في بيان، الثلاثاء، أن أبرز المعوقات تتضمن وجود معوقات مادية، وأخرى خاصة بنشر الوعي، إضافة إلى عدم وجود تصنيع محلي لمعظم أجزاء نظم الخلايا الشمسية.

وتابعت مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مركز تحديث الصناعة، خلال ورشة عمل الأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة -الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، أن مشروع نظم الخلايا الشمسية يقوم على 4 أهداف منها الدعم الفني، وتفعيل إطار مؤسسي وقانونى داعم للنظام، فضلا عن تنظيم فرص التصنيع المحلي وبناء القدرات، وتسهيل تمويل نظم الخلايا الشمسية.

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