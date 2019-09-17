إصابة 14 عاملا بالاختناق فى أحد مصانع الإسماعيلية

أصيب 14 عامل وعاملة بالاختناق نتيجة تسريب غاز داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة المستقبل بدائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية.



تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد غزالى عسكر مأمور مركز أبوصوير يفيد بورود بلاغ مفاده اصابة عددا من العمال باختناقات وإغماء بسبب تسريب غاز من أحد المصانع بالمنطقة الصناعيةبمدينة المستقبل بدائرة مركز أبوصوير.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ الذى اسفر عن اصابة كلا من أمل محمد سعد 20 عاما

عبير إبراهيم السيد 18عاما، أمنية حسن أحمد 18 عاما، منى على مصطفى 19 عاما، أسماء عبدالعزيز عبدالله 23عاما، أحمد شوقي محمد 30 عاما، إسراء أيمن عبدالعزيز 19 عاما، آلاء أيمن عبدالعزيز 18 عاما، صباح عبدالغفار خليل 45 عاما، نهى محمد عبدالعزيز 40 عاما، آلاء إبراهيم حسين 22عاما، دينا أحمد عبدالحميد 17 عاما، دنيا حماد فريك 19عاما، محمد طارق محمد 20 عاما.



تم نقل المصابين الى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج وأكد مصدر طبى بان حالات جميع المصابين مستقرة وسيتم خروجهم من المستشفى عقب تلقى العلاج اللازم.