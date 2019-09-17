ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حسين الجسمى ينعى الفنانة التونسية الراحلة منيرة حمدى

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:16 م
حسين الجسمى
حسين الجسمى
أحمد إبراهيم
نعى المطرب حسين الجسمى الفنانة منيرة حمدى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر والتى وافتها المنية منذ أيام قليلة.

وقال حسين الجسمى : "خالص التعازي والمواساة للجمهور التونسي الحبيب في وفاة الفنانة #منيره_حمدي الله يرحمها ويغفر لها ويصبّر أهلها ومحبيها ويلهمهم الصبر والسلوان".

وتعتبر الفنانة منيرة حمدي من أبرز الوجوه الفنية في تونس، وهي أصيلة ولاية باجة، وبدأت حياتها المهنية في برنامج نادي المواهب، وشاركت في الحفل الافتتاحي لدورة عام 2001 م للمهرجان الدولي قرطاج، كما شاركت في أوبريت "رقص الكمان" في عام 2005.

وحصلت حمدي على جوائز عدة بما في ذلك الجائزة الأولى في آداء عام 1992، والجائزة الثانية من مهرجان الموسيقى التونسية في عام 1995، كما حصلت على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية في عام 2004 م و "أوسكار" فيديو الموسيقى المصرية في عام 2005.

وتم تكريمها في عام 2003 من قِبَل رئيس الجمهورية التونسية.
حسين الجسمى ينعى الفنانة التونسية الراحلة منيرة حمدى

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. عمرو دياب ينعى والد تامر حسين

شاهد.. هكذا نعى محمد حماقى والد الشاعر تامر حسين

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدى

اخبار الفن.. وفاة منيرة حمدى.. وآخر تطورات حالة عاصى الحلانى.. تعليق نوال الزغبى على صلحها مع إليسا

صابر الرباعي ينعى الفنانة التونسية منيرة حمدي

ترشيحاتنا

احذر قبل شرائها.. بكتيريا وفطريات في البطاطس تجعلها غير صالحة للاستخدام.. صور

قناة مجانية تعلن نقل مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا

بالملابس الرياضية.. هبة مجدي تتألق في جلسة تصوير جديدة

قرار عاجل من الزمالك قبل مباراة السوبر

لوك جديد .. سلوى خطاب تفاجئ متابعيها .. صور

حسام حسن يترقب .. جلسة نهائية حاسمة بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد .. سلوى خطاب تفاجئ متابعيها .. صور

لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور

بفستان أسود .. دوللى شاهين بإطلالة كلاسيك فى مهرجان EGYPT EYE ON FASHION