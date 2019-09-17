حسين الجسمى ينعى الفنانة التونسية الراحلة منيرة حمدى

نعى المطرب حسين الجسمى الفنانة منيرة حمدى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر والتى وافتها المنية منذ أيام قليلة.



وقال حسين الجسمى : "خالص التعازي والمواساة للجمهور التونسي الحبيب في وفاة الفنانة #منيره_حمدي الله يرحمها ويغفر لها ويصبّر أهلها ومحبيها ويلهمهم الصبر والسلوان".



وتعتبر الفنانة منيرة حمدي من أبرز الوجوه الفنية في تونس، وهي أصيلة ولاية باجة، وبدأت حياتها المهنية في برنامج نادي المواهب، وشاركت في الحفل الافتتاحي لدورة عام 2001 م للمهرجان الدولي قرطاج، كما شاركت في أوبريت "رقص الكمان" في عام 2005.



وحصلت حمدي على جوائز عدة بما في ذلك الجائزة الأولى في آداء عام 1992، والجائزة الثانية من مهرجان الموسيقى التونسية في عام 1995، كما حصلت على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية في عام 2004 م و "أوسكار" فيديو الموسيقى المصرية في عام 2005.



وتم تكريمها في عام 2003 من قِبَل رئيس الجمهورية التونسية.

