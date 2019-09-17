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محافظات

الزوارة.. تقاليد بدوية في ليالي القمر بين الأضرحة في سيناء

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:53 م
الزوارة
الزوارة
ايمن محمد
تشتهر كل منطقة أو محافظة بعادات وتقاليد معينة، يسير عليها الأهالي، و تتوارثها الأجيال، ومن بين هذه العادات والتقاليد، توجد الزوارة التي يشتهر بها أهالي سيناء حيث يخرج البدو فى عمق الصحراء بجوار أضرحة الصالحين، ومن رحلوا من الحياة من الأهل والأقارب، يتسامرون فى ود ومحبة، ويذبحون الذبائح، ويوزعون اللحوم و يقوموا بطهي ما تبقى، ويتناولون اللحمة بالفراشيح .

ويجتمع أفراد القبائل يتناقشون ويتحاورون فيما ينفع الناس، وشؤون القبيلة.

تقول زهرة مجدى من المهتمين بدراسة العادات والتقاليد البدوية أن الزوارة تقليدى بدوى رائع يجتمع فيها أبناء القبائل للتراحم والود واستقبال الضيوف فى ليالى القمر بجوار الأضرحة، مشيرة إلى أنها شاهدته فى منطقة سرابيط الخادم .

وأكد الشيخ أحمد أبو راشد أحد مشايخ قبيلة الجبالية ومستشار دير سانت كاترين لشئون البدو، أن فى الزوارة يسمح للنساء للحضور فى مكان مخصص لهم وكذلك استقبال الضيوف وعابري السبيل ويقدم لهم الطعام والشراب، مشيرا إلى أنها من عادات وتقاليد بدو سيناء .
الزوارة.. تقاليد بدوية في ليالي القمر بين الأضرحة في سيناء
الزوارة.. تقاليد بدوية في ليالي القمر بين الأضرحة في سيناء
الزوارة.. تقاليد بدوية في ليالي القمر بين الأضرحة في سيناء
الزوارة.. تقاليد بدوية في ليالي القمر بين الأضرحة في سيناء
الزوارة.. تقاليد بدوية في ليالي القمر بين الأضرحة في سيناء

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