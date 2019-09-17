جمع 3 ملايين جنيه لعلاج طفل.. #انقذوا_ياسين هاشتاج كشف شهامة المصريين

"نداء إلى شعب مصر شباب ورجال ونساء.. نداء الى الجمعيات الخيرية والأهلية.. نداء إلى وزارة الصحة المصرية.. نداء الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.. نداء الى كل القلوب الرحيمة، ياسين أحمد فهمي طفل عمره 13 سنة، في يناير 2019 دخل مستشفى جامعة المنصورة، لإجراء جراحة لتركيب فقرات صناعية بسبب تآكل في فقرات الرقبة، وبعد إجراء العملية تبين وجود ورم على الحبل الشوكي مما أدي بعد فترة الي شلل رباعي، و توجهنا به لمستشفى المنيل التخصصي بالقاهرة أجرى بها عملية أخرى لاستئصال جزء من الورم ولم تتحسن الحالة بل بالعكس ساءت الحالة".. كان هذا النداء عبر صفحة إلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت عنوان "أنقذوا ياسين.. نداء لرئيس الجمهورية".



تدهور حالته



وتابع أهالي ياسين عبر المنشور الالكتروني "ظل بالمستشفي 4 اشهر و 10 ايام وبعدها نصح الأطباء والده بأخذ الطفل الي منزله، لان الطفل يحتاج الي جراحة بالخارج نظرا لعدم توفر الإمكانيات بمصر لإجراء مثل هذه الجراحة الخطيرة، ونظرا لتدهور الحالة يوم بعد يوم ولسوء نفسية الطفل بسبب نومه علي السرير هذه الفترة، قمنا بعمل اتصالات مع عدد من المستشفيات، وكان أقل سعر في مستشفى خاص بدولة بلجيكا، تتكلف 2.850.000 مليون جنية أو ما يعادله باليورو شاملة انتقالات الطفل ومرافق إقامة في المستشفى لمدة 3 شهور".



تفاعل إلكتروني



وناشد أهل ياسين شباب مصر والجهات المسؤولة بسرعة التبرع عبر حساب بنكي بالصفحة الالكترونية، لسرعة إنقاذ الطفل "نتمنى من الشباب جميعا نشر البوست على كل الجروبات ومساعدتنا في الحملة حتي لو بالشير والتفاعل الي ممكن يوصلنا لحد من المتبرعين او رجال الأعمال أو حتى المسؤولين في الدولة".



آلية التبرع



"لمن يستطيع المساعدة أو يصلنا بشخص يستطيع مساعدتنا لسفر ياسين لإجراء الجراحة بالخارج مرفق صور للطفل قبل الحالة وصور التقارير الطبية والأشعة، ولمن يريد التواصل مع والد الطفل ياسين، مرفق رقم الهاتف والحساب البنكي، ونأمل أن نتواصل مع احد المسؤلين".. حسبما طالب أهل "ياسين".



نجاح الحملة



وعند التواصل مع مسؤولي الحملة، كشف "حملة التبرعات بدأت من قريتنا قرية كتامة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وبنشكر كل الناس الي كانوا سبب في نجاح الحملة في أول أيامها وبنشكر كل شخص التبرع للحملة لو بجنيه وننتظر من الله ثم منهم المزيد فهم أهل خير.



ولمن يريد المساعدة في توسيع نشاط الحملة والانضمام لنا من القرية و القرى المجاورة أو حتى القرى غير المجاورة، يرجى مراسلتنا، وسوف نقوم بالتواصل معه، لسرعة إنقاذ ياسين".

