عمرو ناصر يخوض تدريبات تأهيلية بعد استبعاده من لقاء وادي دجلة بالدوري

خاض عمرو ناصر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد السلام، قبل انطلاق مباراة وادي دجلة، المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، استبعاد عمرو ناصر من قائمة الفريق لخوض مباراة وادي دجلة.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على وادي دجلة في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد السلام، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.