فن وثقافة

يوسف يواصل خداع هند.. و"قائمة العفش" تقلب الأحداث في الحلقة الثانية

حكاية هند من مسلسل ما تراه ليس ما يبدو
حكاية هند من مسلسل ما تراه ليس ما يبدو
تقى الجيزاوي

عرضت اليوم الحلقة الثانية من حكاية "هند"، رابع حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" بطولة ليلى زاهر وحازم إيهاب، والتي شهدت أحداثًا متصاعدة مليئة بالمفاجآت والصدمات، وصولًا إلى نهاية مأساوية وضعت المشاهدين في حالة من الترقب الكبير.

بدأت الحلقة بمشهد فلاش باك في طفولة هند، حيث ظهرت مع عمتها (فاطمة محمد علي) التي كانت تحتضنها بينما يحاول والدها (عزت زين) أخذها بالقوة، وهو ما يعكس بداية معاناتها منذ الصغر.

ثم عادت الأحداث إلى الحاضر، حيث جلست هند (ليلى زاهر) في قسم الشرطة برفقة حسام (مؤمن نور) وعمر (عزوز عادل) لتحرير بلاغ ضد يوسف (حازم إيهاب)، وبينما كان الضابط يستعد لمقابلة المأمور، رفضت هند تحرير أي محضر ضد زوجها، مما أثار غضب حسام الذي انفعل عليها بشدة، ليتدخل عمر لتهدئة الموقف.

على الجانب الآخر، أرسلت آية (هاجر الشرنوبي) رسالة ليسرا (ياسمين رحمي) شقيقة يوسف تهددها فيها بأنها ستسجنه ولن تترك حق هند. فسارعت يسرا بالاتصال بيوسف في دبي وأخبرته بما حدث، ليطمئنها أنه سيتصرف ويقنعها بضرورة الضغط على هند للتنازل عن قائمة المنقولات في الشهر العقاري، بل وطلب منها أن تذهب مع هند لتتم إجراءات التنازل.

وفي مشهد فلاش باك آخر، عادت هند بذاكرتها إلى لحظة رومانسية مع يوسف حين أهداها هدية في عيد ميلادها، لكنها تستيقظ من ذكرياتها على اتصال من يوسف، الذي يطلب منها أن تكتم أمر تواصله معها وألا تخبر أحدًا.

ألقى يوسف باللوم على حسام، زاعمًا أنه السبب في كل الخلافات وأنه يؤذيه، مدعيًا أن ما فعله كان مجرد اختبار ليتأكد من حبها.

ورغم غضبها منه لأنه طلقها، إلا أنها عاشت لحظة ضعف معه، بينما يواصل خداعها واعدًا إياها بإرسال تذكرة سفر جديدة بشرط أن تتنازل عن قائمة العفش.

تدخل آية فجأة لتسألها عمن تكلم، فكذبت عليها هند وأخبرتها أنها تتحدث مع صديقة، دار بينهما نقاش حاد، حيث رأت آية أن يوسف شيطان يخدعها، فيما اتهمت هند شقيقها حسام بأنه السبب في أزمتها مع زوجها، لتنتهي المواجهة بخروج آية غاضبة وهي تؤكد أنها وعائلتها فقط من يحبون هند ويخافون عليها.

لاحقًا، التقت هند بالفعل بيسرا في الشهر العقاري وتنازلت عن قائمة العفش رغم تحذيرات الموظف، ثم جمعت أغراضها وذهبت لمنزل يسرا على أمل أن يساعدها ذلك في استعادة يوسف، لكن يسرا رفضت استقبالها.

وعبر الهاتف، صدمها يوسف مجددًا مؤكدًا أن الفراق أفضل لهما، طالبًا منها عدم التواصل مع أخته وأغلق في وجهها.

لحظة مؤثرة أصابت هند بالانهيار وهي تبكي أمام باب منزل يسرا حائرة وحيدة بحقائبها بعد أن خرجت من بيت عائلتها دون علمهم.

وبينما تسير في الشارع غارقة في دموعها وشرودها، فوجئت بسيارة تصدمها في حادث سير مروع، في تلك الأثناء، كان حسام وعمر قد اقتحما منزل يسرا بحثًا عن هند، ودخلا في مشادة معها قبل أن يتلقى حسام اتصالًا من والدته (حنان سليمان) تخبره بأن هند في المستشفى بعد الحادث، فيهرع الجميع إليها.

تظهر هند في غيبوبة داخل المستشفى، بينما ينفعل حسام على يسرا وزوجها ويطردهما، مؤكدًا أنه رفض زواج هند من يوسف منذ البداية لأنه لم يكن مرتاحًا له.

ويتذكر في فلاش باك قديم رفضه للخطوبة حين طلبت والدته إقناع هند بوجود والدها في الفرح، كما ظهر والد يوسف ووالدته في مكالمة فيديو ليعتذروا عن عدم حضور الخطوبة بسبب سفرهم.

في المستشفى، جلست خالة هند (حنان سليمان) إلى جوارها تقرأ لها القرآن، قبل أن يدخل والدها (عزت زين) باكيًا يلوم نفسه ويطلب منها السماح، مؤكدًا أنه السبب فيما تمر به. يطمئن الطبيب الأسرة على حالتها لكنه يوضح أن الغيبوبة قد تطول لأنها وسيلتها للهروب من صدماتها القاسية.

في المقابل، واجه زوج يسرا زوجته متهمًا إياها بمساندة يوسف في أفعاله الشريرة، لكن يسرا أنكرت وأكدت أنها لم تكن تعلم شيئًا، بينما كشف فلاش باك آخر أنها كانت على علم بمخططات شقيقها منذ البداية.

كما استعرضت الحلقة مشهدًا من الماضي بين يوسف وهند أثناء خطبتهما، حيث أهداها سيارة وناقشها بشأن قائمة العفش، مؤكدًا رغبته في الزواج على العفش القديم لتثبت له أنها متمسكة به.

واختُتمت الحلقة بمشهد مؤثر داخل المستشفى، حيث جلست آية (هاجر الشرنوبي) بجوار هند وهي تبكي وتتذكر طفولتهما معًا، لينتهي المشهد على هند غارقة في غيبوبتها، تاركًا المشاهدين أمام انتظار مؤلم لما ستكشفه الحلقات المقبلة.

