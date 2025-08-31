بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز.. أحمد موسى: هاتوا جهاز فني مصري وادُّوله الفرصة

علق الإعلامي أحمد موسى على أزمة هزيمة النادي الأهلي أمس أمام بيراميدز في الدوري، موجها بإعطاء الفرصة إلى المدربين المصريين؛ قائلا: «يا جماعة جهاز فني مصري وادوله الفرصة، ليه لازم أجنبي، كل شهر 150 ألف دولار، المدرب المصري هياخد كام؟، هديله كام يعني، لا رُبعُه ولا نُصُّه».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»: «الأهلي كارثة، عمري ما شوفته في المركز 12، دا فكرني بإسكوا زمان والسكة الحديد، معقوله الأهلي المركز الـ 12؟، هل ده معقول، معقول تخلي جماهيرك زعلانه».

لا يوجد مدرب للأهلي

وتساءل الإعلامي أحمد موسى: “أين الأهلي؟، وأين مدرب النادي الأهلي؟، وأين اللعب الجماعي؟، أمر يجعلك تشعر بأنه لا يوجد مدرب”.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: «ليه لازم خواجة يعني؟، ليه لازم مدرب خواجة؟، مافيش حد عمل زي اللي عمله حسن شحاتة، مدرب مصري محترم، وجبنا أجانب ما عملوش اللي عمله المدرب المصري، ادي فرصة للمدرب المصري، وكلامي للكابتن محمود الخطيب».

واستطرد: «فيه خطأ موجود مش عارف إيه هو، الخطأ دا واحد بس اللي هيحله كابتن سيد عبد الحفيظ، هيحل كل المشاكل دي، سيد من أفضل مديرين الكرة، إيه المشكلة؟ نفسي أفهم ليه مش عاوزين يرجعوا سيد عبد الحفيظ».