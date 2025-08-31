قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنتم جمهور للإبادة.. احتجاجات ضد حصار غزة على هامش مهرجان البندقية
حسام البدري الحل الأمثل لإنقاذه.. إعلامي: دفاع الأهلي «شوارع».. والوضع أصبح لا يُحتمل
«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا
حادث قطار مطروح| أحمد موسى ينفعل بسبب «شماتة الإخوان».. والمحافظ: القطار لم يصطدم بتريلا.. فيديو
إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي
ريبيرو يبرر السقوط أمام بيراميدز: العمل في الأهلي صعب.. والجماهير ستشاهد تحسنًا قريبًا
مفاجأة .. إقالة ريبيرو بلا شرط جزائي في أول 3 أشهر من عقده |خاص
زيارة ميدانية لطلاب هندسة عين شمس إلى منطقة الأبراج في العاصمة الإدارية الجديدة
سعر الذهب عيار 21 الآن الأحد 31 أغسطس 2025
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار رعدية في عدة مناطق
أقل عيار ذهب اليوم 31-8-2025
انصحوهم ولا تفضحوهم.. أمين الفتوى: سلبيات الصوفية من بسطاء أخطأوا التعبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حادث قطار مطروح| أحمد موسى ينفعل بسبب «شماتة الإخوان».. والمحافظ: القطار لم يصطدم بتريلا.. فيديو

حادث قطار مطروح
حادث قطار مطروح
هاني حسين

انقلاب عربات قطار مطروح.. حادث أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأسفر عن 3 وفيات و103 إصابات، وفي المقابل تعاملت أجهزة الدولة باحترافية مع الحادث.

القطار لم يصطدم بتريلا 

 

وكشف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن القطار الذي تعرض لحادث لم يصطدم بتريلا أو لودر كما يردّد البعض دون معرفة، بدليل أن الجرار موجود وسليم وما حدث هو انفصال عربات فقط وانقلب بعضها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأهالي أول ناس تعاملوا وعملوا شغل حلو جدا وأنا شكرتهم على الفزعة بتاعتهم والواجب اللي عملوه لحين وصول الأجهزة المعنية.


وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن وزير النقل تواجد في موقع الحادث والمحامي العام وأعضاء النيابة وكل الأجهزة المختصة والمعاينة جارية دلوقتي، وقدر الله وما شاء فعل ولكن لازم ناخد بالأسباب 
وشدد على أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج حتى الآن، موزعين كالتالي 9 حالات في الضبغة و8 مصابين تم إحالتهم لمستشفى العلمين، موضحا أن بعض المصابين اقترحوا انتقالهم للعلاج في محافظة الجيزة وتم الموافقة على طلبهم وتجهيز سيارة إسعاف لنقلهم.
وأكمل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتواصل مع الفريق كامل الوزير لمتابعة مستجدات حادث قطار مطروح.
وأوضح أن كل وسائل النقل البديلة موجودة ومتاحة للجميع، وهناك حركة كبيرة في السكك الحديدية بسبب استقبال المصطافين في مطروح، موضحا أن الموسم الحالي شهد عدد كبير من المصطافين من داخل وخارج مصر، لافتا إلى اقترب من النهاية حيث ينتهي في 30 سبتمبر.

انفعال أحمد موسى بسبب الهجوم على كامل الوزير

 

وانفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب الهجوم على الفريق كامل الوزير، قائلا: عايزين يخلصوا من وزير النقل وفى لجان وتصفية حسابات سياسية.


وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، لو ظفر مواطن البلد كلها بتقف على رجل لأن البلد بتهتم بكل مواطن، ما هو التحديث اللي حاصل عشان الناس ومصلحتهم وخدمتهم.


واستكمل الإعلامي أحمد موسى، مش عاوزين نستبق التحقيقات ولا أحد يعرف الحقيقة، قائلا: هو في حد عاوز يعمل حوادث، بلاش الكلام الفاضي والتصيد.


ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الفريق كامل الوزير قدم إنجازات ضخمة في قطاع النقل والموانئ ولكن في ناس لسان حالهم امسك شوف مش عارف أيه وكلام هم مش فاهمينه ودول متربصين للبلد.
وقال: ربنا يحمي البلد ويرحم المتوفين ويشفي المصابين، والدولة تحركت فور وقوع الحادث ولم يقصر أحد وهيتشاف ايه اللي حصل في القطر ويتحاسب المتسبب.


ولفت إلى أن النيابة العامة هي الجهة المعنية الوحيدة التي تحدد سبب حادث قطار مطروح، معلقا: محدش فينا خبير مش كل واحد يقول رأيه طب لو أنت خبير اكتب تقرير والناس تنقل من حد مش فاهم، بلاش يا جماعة الكلام ده عشان بلدنا.


وأكمل: في ناس رددت على السوشيال ميديا أنه لا يوجد أوناش ومفيش نقل للمصابين، رغم أن الفيديوهات بتقول في 4 أوناش عملاقة تشيل عربة قطر، طيب والناس اللي راحت المستشفى دي راحت إزاي ومين وداها. 


وشدد على أن الفريق كامل الوزير تحرك فورًا لموقع الحادث فور وقوعه، ده مسئول لازم يشوف أيه اللي حصل ويرفع تقرير للرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة كلها تحركت دي حياة ناس.


وقال إن مصر دي بلدنا كلنا يا جماعة، ومحدش بيفرط في حاجة ولا بيطرمخ على حاجة، بس في أمور فنية محدش يتكلم فيها غير المتخصصين يعني موضوع النهاردة عاوز خبراء فنية عسكرية وخبراء سكك حديدية وأساتذة نقل عشان يقول حصل أيه والمطلوب أيه. 
واختتم الإعلامي أحمد موسى: في ناس مش إخوان بس بيكتبوا كأنهم زي الجماعة الإرهابية، طيب بتشمتوا في المصريين اللي المفروض زيكم، ولكن أنتم مش مصريين والله لأن لو مصريين كنتم قولتوا الله يرحمهم بس دي عادتهم الإرهابيين دول.

شماتة الإخوان 


وقال الإعلامي أحمد موسى، :"   جماعة الإخوان الإرهابية عندها حالة شماتة في انقلاب قطار مطروح ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ليسوا مصريين ومفيش مصري يشمت في وفاة مصري مثله".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "عادة جماعة الإخوان الإرهابية الشماتة والإخوان شماتنين في  حادثة قطار مطروح ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "عناصر جماعة الإخوان الإرهابية خونة يشمتوا في وفاة المصريين". 

