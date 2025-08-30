الصحة: خروج 89 مصابا في حادث قطار مطروح من المستشفى ويتبقى 15 فقط

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إن سيارات الإسعاف وصلت إلى مكان حادث قطار مطروح بعد 10 دقائق فقط من وقوعه.

عدد المصابين

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “إم بي سي مصر” تقديم الإعلامي عمرو أديب، على أن إجمالي عدد الإصابات 104 والوفيات 3، وخرج 89 “خروج تحسن”، ويوجد في المستشفيات 15 فقط، وتم تحويل حالة واحدة فقط إلى مستشفى الهلال في رمسيس.

ولفت الدكتور حسام عبد الغفار، إلى وجود 3 حالات فقط حالتهم صعبة، ولكن الوزارة تعمل على تقديم كل الخدمات الطبية لهم، ولم يتم اللجوء إلى أي مستشفى خارج محافظة مطروح حتى إلى الإسكندرية؛ وذلك نظرا للتقدم في القطاع الطبي.