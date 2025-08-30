حادث قطار مطروح.. تشكيل لجنة للتحقيق بعضوية الرقابة الإدارية والنيابة

قال الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل إنه متواجد مع المصابين في المستشفيات، وأنه تحرك سريعا لموقع الحادث بعد ساعة ونصف تقريبا من الوقوع.

الحالة الصحية للمصابين

وأكد الفريق كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامي عمرو أديب على أن الهدف الأساسي كان هو الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، وجميع المصابين خرجوا من المستشفيات ويوجد فقط 15 مصاب في المستشفيات، وغدا من المقرر خروج نحو 12 شحصا.

تحريك عربتان من الحادث

وأضاف وزير النقل أنه تم تحريك عربتان من الحادث وتم تشكيل لجنة من السكة الحديد بعضوية الرقابة الإدارية والنيابة، لأن الطريق في هذه المنطقة خالي تماما من أي شوائب، والحادث غريب جدا.

وشدد على أن اللجنة الفنية ستقول تقريرها غدا، وحال وجود خطأ سيتم الاعتراف به، وحال وجود متسبب سيأخذ عقابه ولن نتستر على أحد، وسيتم تحريك القطارات من القاهرة إلى مطروح في مواعيدها.

وأوضح الفريق كامل الوزير كان يوجد نحو 800 راكب تم نقلهم بالأتوبيسات والسوبر جيت، وستنتظر الأتوبيسات المسافرين في محطة الضبعة لنقلهم.