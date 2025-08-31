أشرف زكي يهدد مُستغلي اسم مسلسل الاختيار 4 في النَّصب بالملاحقة القانونية

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بقيادة الدكتور أشرف زكي، بيانًا شديد اللهجة، حذّرت فيه من محاولات بعض الأشخاص استغلال اسم مسلسل “الاختيار 4”؛ للنصب والاحتيال على الفنانين الشباب، وراغبي الالتحاق بالمجال الفني.

وأكدت النقابة، في بيانها الصادر اليوم الأحد، أنها لم تفوّض أي شخص أو جهة للقيام بترشيحات أو اختبارات تخص العمل، مشددة على أن كل ما يُروَّج عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المكالمات الهاتفية بشأن طلب مبالغ مالية مقابل المشاركة في المسلسل< عارٍ تمامًا من الصحة.

وأضاف البيان، أن النقابة تواصلت مع شركة “سينرجي” المنتجة للمسلسل، والتي أكدت من جانبها أنها ليس لها أي علاقة بما يتم تداوله من إعلانات أو دعوات كاستينج مزعومة، وأنها تعتمد صفحاتها الرسمية فقط في أي خطوات إنتاجية أو فنية تخص العمل.

وطالبت النقابة، بقيادة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة، جموع الفنانين والهواة، بعدم الانسياق وراء هذه الادعاءات، وناشدت بسرعة الإبلاغ عن أي محاولة نصب أو ابتزاز تتم تحت اسم مسلسل “الاختيار 4”.

كما أكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يسيء استخدام اسم الأعمال الوطنية الكبرى أو اسم النقابة.