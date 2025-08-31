أخر ظهور لـ سليمان عيد.. طرح برومو فيلم "فيها ايه يعني"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم ماجد الكدواني الجديد "فيها ايه يعني" البرومو التشويقي للعمل الذي انتهى تصويره منذ فترة.

وظهر في برومو فيلم "فيها ايه يعني" مجموعة من أبطال العمل وضيوف الشرف وأبرزهم الراحل سليمان عيد والكوميديان الصاعد بقوة مصطفى غريب.

لمشاهدة الفيديو من هنا



فيلم فيها إيه يعني بطولة ماجد الكدواني وغادة عادل وأسماء جلال وميمي جمال ومن تأليف وليد المغازي وإخراج عمر رشدي حامد.



‎وبدأ ماجد الكدواني بتصوير المشاهد الخارجية للفيلم فى منطقة وسط البلد وشارع 26 يوليو بالإضافة إلى شارع طلعت حرب والذي شهد ازدحاما شديد بسبب ماجد الكدواني وغادة عادل، العام الماضي.

وكان مقرراً طرح الفيلم في موسم عيد الفطر لكن تم تأجيله ليشارك في الموسم الصيفي الحالي الذي يشهد طرح العديد من الأعمال السينمائية الناجحة.