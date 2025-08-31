الأهلي فريق بدون مدرب.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب أداء الأحمر بالدوري

علق الإعلامي أحمد موسى، على أداء فريق النادي الأهلي أمام منافسه بيراميدز أمس بالدوري، مؤكدا أن الأهلي كان يشارك في المباراة كأن الفريق بدون مدرب.

ريبيرو أسوا مدير فني في تاريخ الأهلي

وقال «موسى» خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ريبيرو هو أسوا مدير فني في تاريخ النادي الأهلي.

وأضاف أن هناك استياء كبيرا من جماهير الأهلي من أداء الفريق أمس، مطالبا باختيار مدرب وطني، وننزع فكرة المدرب "الخواجة" لان لدينا أكفاء.

أعطاء الفرصة للمصريين

وأشار «موسى» إلى أنه لا بد من إعطاء الفرصة للمدير الفني المصري، مشيرا إلى أن الأهلي دائما في المركز الأول ولا يصح أن يتراجع إلى الـ 12 .