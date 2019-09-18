بدون جراحة.. حيل خارقة تخلصك من دوالي الساقين

يصاب الكثيرون بدوالى الساقين بسبب الجلوس لفترات طويلة موقع برايت سايد يقدم الطرق الأكثر شيوعًا للتعامل مع تطور الدوالي.





1. ارتفاع الساق لأعلى ..





يخفف بشكل كبير من أعراض الدوالي وتورم الساق إذا كنت تعاني من المراحل المبكرة. حاولى الاحتفاظ بها في هذا الموقف لمدة 20 دقيقة على الأقل 3-4 مرات في اليوم





2. جوارب ضاغطة





قد يكون ارتداء جوارب دعم مرنة خلال اليوم أكثر فائدة من أي نوع آخر من العلاج المنزلي. إذا كنت تشعر بعدم الراحة في ساقيك ، فحاول ارتداء جوارب الدعم. هذه الجوارب المرنة تضغط الأوردة وتمنع تدفق الدم للخلف.





الجوارب الضاغطة يمكن أن تقلل أو تمنع التورم. الأشخاص الذين يسافرون كثيرًا أو يجلسون على أقدامهم طوال اليوم ، أو يجلسون على مكتب عادةً ما يشترون ملابس ضغط لتقليل التورم أو الانزعاج.





3.مراقبة الوزن





تناولى الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات C و E ، والتي تعد مصدرا رائعا لمضادات الأكسدة لجسمك. هناك حاجة لفيتامين C لتصنيع الكولاجين والإيلاستين للحفاظ على قوة الأوردة.

لا تنسى الأطعمة الغنية بالألياف لأنها تساعد على منع الإمساك وتقليل الضغط على الأوردة. تناول المزيد من الوجبات مع الشوفان وبذور الكتان والبازلاء والفاصوليا والتفاح والأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة.





4. تدليك لطيف



