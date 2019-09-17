ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

دولة عربية تحصل على صفقة للسيارة الروسية شامان ذات الـ 8 عجلات .. تعرف عليها

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:09 م
صدى البلد
كريم عاطف
تُرسل شركة “أوتوروس” الروسية قريبًا دفعة أولى من سيارات “شامان” ذات الثماني عجلات الفريدة من نوعها إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك طبقًا لاتفاقيات خاصة عُقدت بين الشركة الروسية وجهات خاصة في الإمارات.

ومن مميزات هذه السيارة الرباعية المحاور، إمكانية فصل المحورين الأماميين ونقل الحركة إلى المحاور الأربعة إذا اقتضت الضرورة، كما يتسع صالونها لـ 11 راكبا وتُقدر سعة المحرك بـ3 لترات تُنتج 146 حصانا، بالإضافة إلى مقود يقوم بتدوير العجلات الثماني كلها وعلبة سرعة ميكانيكية سداسية ومكيف هواء قوي.

وطلبت الإمارات تصدير نسخ من نفس الطراز تخص الإسعاف وسيارات الطوارئ، وبدأ التنفيذ الفعلي للاتفاقيات المُبرمة بين الطرفين في أغسطس الماضي، حيث ظهرت أول سيارة من طراز “شامان” في طرق الإمارات.

يُذكر أن الشركة الروسية لم تكشف عن القيمة المالية للاتفاقية الموقعة، على الرغم من أن السيارة تُباع في روسيا بمبلغ قدره 9.5 مليون روبل أي ما يعادل نحو 150 ألف دولار.
دولة عربية تحصل على صفقة للسيارة الروسية شامان ذات الـ 8 عجلات .. تعرف عليها
دولة عربية تحصل على صفقة للسيارة الروسية شامان ذات الـ 8 عجلات .. تعرف عليها
دولة عربية تحصل على صفقة للسيارة الروسية شامان ذات الـ 8 عجلات .. تعرف عليها
دولة عربية تحصل على صفقة للسيارة الروسية شامان ذات الـ 8 عجلات .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

بعد منافسة شرسة مع بيراميدز.. الجونة يضم احمد حمدى من الاهلى بالبيع النهائى.. تفاصيل

لولوة الفريح .. طفلة سعودية هزت قلوب الجميع بسبب هذا المرض

حرب الساعات الأخيرة.. مفاوضات مكثفة من بيراميدز لضم احمد فتحى والأهلي يرفض

محمود الخطيب يصطحب مؤمن زكريا لدعم الأهلي فى التدريبات.. فيديو وصور

على رأسهم حسين السيد.. الخطيب يتدخل لإنهاء أزمات لاعبي الأهلي قبل السوبر

بنطلون أحمر.. أحلام تظهر نحافتها في جلسة تصوير جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال

علاج شد الرقبة المفاجئ.. 7 حلول سحرية تخلصك من الألم سريعا

مجوهرات فخمة وفستان روز راقى. . نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة ارستقراطية ..صور