دولة عربية تحصل على صفقة للسيارة الروسية شامان ذات الـ 8 عجلات .. تعرف عليها

تُرسل شركة “أوتوروس” الروسية قريبًا دفعة أولى من سيارات “شامان” ذات الثماني عجلات الفريدة من نوعها إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك طبقًا لاتفاقيات خاصة عُقدت بين الشركة الروسية وجهات خاصة في الإمارات.



ومن مميزات هذه السيارة الرباعية المحاور، إمكانية فصل المحورين الأماميين ونقل الحركة إلى المحاور الأربعة إذا اقتضت الضرورة، كما يتسع صالونها لـ 11 راكبا وتُقدر سعة المحرك بـ3 لترات تُنتج 146 حصانا، بالإضافة إلى مقود يقوم بتدوير العجلات الثماني كلها وعلبة سرعة ميكانيكية سداسية ومكيف هواء قوي.



وطلبت الإمارات تصدير نسخ من نفس الطراز تخص الإسعاف وسيارات الطوارئ، وبدأ التنفيذ الفعلي للاتفاقيات المُبرمة بين الطرفين في أغسطس الماضي، حيث ظهرت أول سيارة من طراز “شامان” في طرق الإمارات.



يُذكر أن الشركة الروسية لم تكشف عن القيمة المالية للاتفاقية الموقعة، على الرغم من أن السيارة تُباع في روسيا بمبلغ قدره 9.5 مليون روبل أي ما يعادل نحو 150 ألف دولار.