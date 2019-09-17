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بفستان أزرق لافت .. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة فى جلسة تصوير جريئة..صور

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:49 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
هاجر هانئ
شاركت الفنانة ميريهان حسين متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وخطفت ميريهان حسين الأنظار بإطلالة جذابة، مرتدية فستان طويل باللون الأزرق، وأتسم التصميم بصيحة الكم الواحد و بفتحة من الجانب كشفت عن ساقيها، وحمل التصميم توقيع المصمم AhmedAbdullah.

ووضع لها خبير التجميل Kareem Hanafy مكياجا جذابا متنساقا مع إطلالتها، فيما بدت بتسريحة شعر من أنامل المصفف هيثم دهب.

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