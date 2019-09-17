بفستان أزرق لافت .. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة فى جلسة تصوير جريئة..صور

شاركت الفنانة ميريهان حسين متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.وخطفت ميريهان حسين الأنظار بإطلالة جذابة، مرتدية فستان طويل باللون الأزرق، وأتسم التصميم بصيحة الكم الواحد و بفتحة من الجانب كشفت عن ساقيها، وحمل التصميم توقيع المصمم AhmedAbdullah.ووضع لها خبير التجميل Kareem Hanafy مكياجا جذابا متنساقا مع إطلالتها، فيما بدت بتسريحة شعر من أنامل المصفف هيثم دهب.