بفستان أزرق لافت .. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة فى جلسة تصوير جريئة..صور

شاركت الفنانة ميريهان حسين متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وخطفت ميريهان حسين الأنظار بإطلالة جذابة، مرتدية فستان طويل باللون الأزرق، وأتسم التصميم بصيحة الكم الواحد و بفتحة من الجانب كشفت عن ساقيها، وحمل التصميم توقيع المصمم AhmedAbdullah.
ووضع لها خبير التجميل Kareem Hanafy مكياجا جذابا متنساقا مع إطلالتها، فيما بدت بتسريحة شعر من أنامل المصفف هيثم دهب.
وخطفت ميريهان حسين الأنظار بإطلالة جذابة، مرتدية فستان طويل باللون الأزرق، وأتسم التصميم بصيحة الكم الواحد و بفتحة من الجانب كشفت عن ساقيها، وحمل التصميم توقيع المصمم AhmedAbdullah.
ووضع لها خبير التجميل Kareem Hanafy مكياجا جذابا متنساقا مع إطلالتها، فيما بدت بتسريحة شعر من أنامل المصفف هيثم دهب.
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نسيب بقا راندا و المصيبة اللي حلت على دماغها ربنا يكون في عونها و نرجع للسمورة .. مين شاف حلقة قيد عائلي النهاردة ؟ طب إيه رأيكوا في سمر النهاردة ؟؟ Special thanks to the talented fashion designer @ahmedabdullah_fa 👗 Makeup by @kareem_hanafy Hair by @haithamdahab00 @fareedyousef12345 And a special thanks to @elkasrjewellery for these precious diamonds 💎 My business manager @azzamourad I love u