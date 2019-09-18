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فن

إليسا ونوال الزغبي تعيدان متابعة بعضهما على تويتر

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:36 ص
اليسا - نوال الزغبي
اليسا - نوال الزغبي
شروق إبراهيم
أعادت الفنانة اللبنانية إليسا مُجددًا متابعة مواطنتها الفنانة نوال الزغبي بموقع تويتر بعد تصالحهما في عزاء المخرج الراحل سيمون أسمر الذي أقيم السبت الماضي في إحدى كنائس العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت نوال الزغبى خلال استضافتها فى "عرب وود": إن ما بينهما كان سوء تفاهم وليس خلافا، وهو ما انتهى بعد أن قابلتها في عزاء المخرج سيمون أسمر، وانا احبها واحب صوتها.

وأضافت نوال الزغبى قائلة : قد تشهد الأيام القليلة المقبلة عودة متابعتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وأنها تحب هذا الأمر سواء إلغاء المتابعة أو استمرارها.

وكانت ظهرت إليسا في فيديو تؤكد فيه على أنها حينما رأت نوال الزغبي فى العزاء وجدت نفسها تسلم عليها بمحبة، لتؤكد أنه لا يوجد مشاكل شخصية بينهما، ليتعانق الثنائي بعد هذا اللقاء.

وكانت إليسا حذفت نوال الزغبي من موقع التدوين الاجتماعي تويتر بسبب المنافسة على لقب نجمة روتانا الأولى وحدوث تراشق لفظي بين جمهور إليسا ونوال الزغبي.

وصرحت نوال الزغبي في أكثر من حوار تليفزيوني أن ما فعلته إليسا لا يُهمها لأنهما في الأساس ليس أصدقاء أو بينهما ود وهما مجرد زميلتين في نفس المجال.

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