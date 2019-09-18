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أخبار البلد

بعد تعرضها لحادث كبير.. معلومات عن دينا عبد الله من فيلم الحفيد حتى العمل بالإعلام

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:28 ص
دينا عبد الله
دينا عبد الله
أمل مجدى
تعرضت الإعلامية دينا عبد الله لحادث سير مروع على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، في أثناء عودتها من الإسكندرية بصحبة والدتها. 

وأصيبت دينا عبد الله في اليد والرقبة وتم إسعافها على الفور، فيما تم نقل والدتها إلى العناية المركزة فى أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين وهذه بعض المحطات فى حياة الإعلامية: 

أحبها الناس بعد أن شاهدوا خفة ظلها فى فيلم "الحفيد "عندما كانت طفلة عمرها 3 سنوات، وقدمت العديد من الأفلام منها "بيت من رمال"، "أميرة حبي أنا"، "عالم عيال عيال"، "السلم الخلفي"،و"مايوه بنت الأسطى محمود"، وقدمت أكثر من 50 عملاً درامياً يعد أهمهم دورها في “ليالي الحلمية” مع الراحل “إسماعيل عبد الحافظ”.، ثم دخلت مجال الإعلام. 

قدمت دينا عبد الله العديد من البرامج الهامة منها "لسه الدنيا بخير" ، وبرنامج "حبيب الملايين"، "طوق نجاة" الذى كان أول برنامج يهتم بتكريم النجوم في حياتهم. 

دينا عبد الله ترى أن التمثيل هواية وأن التقديم الإعلامي أهم بكثير وغابت لمدة 10 سنوات عن الفن انشغلت فيهم بالعمل الإعلامي وبتحضير رسالة الماجستير والدكتوراه. 

وكانت آخر أعمال دينا عبد الله، برنامجها المشهور الذى يحمل اسم "حبيب الملايين"، وتمت إذاعته على قناة المحور الفضائية فى شهر رمضان الكريم. 

لم تتزوج دينا عبد الله وترى أن كل شيء قسمة ونصيب وتعبر دائمًا عن سعادتها بنجاحها وعائلتها وعملها.

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