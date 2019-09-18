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محافظات

تواصل القوافل الطبية المجانية في المناطق النائية بأسوان.. صور

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:58 ص
تواصل القوافل الطبية
تواصل القوافل الطبية المجانية في المناطق النائية بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
كلف اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان مسئولى الصحة بضرورة العمل على قدم وساق للاستمرار فى تنظيم القوافل الطبية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية المختلفة للمواطنين وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة على أكمل وجه لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها.

ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أنه تم تنظيم 2 قافلة طبية للكشف المجانى على أهالى قرية أبو الريش بحرى بمركز أسوان ، وأيضًا قرية العتمور قبلى التابعة لمركز كوم أمبو حيث إستمر عمل هذه القوافل على مدار يومين تحت إشراف الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل الطبية بالمديرية.

ولفت وكيل وزارة الصحة بأن كل قافلة ضمت العديد من التخصصات والتى نجحت فى إجراء الكشوفات الطبية على 3600 مواطن ومواطنة بجانب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، كما شملت فعاليات القافلة أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة بالمجان ، فضلًا عن عقد ندوات تثقيف صحى لأكثر من 560 سيدة من أهالى القريتين.

وأوضح ان ذلك يأتي من أجل توفير الرعاية الصحية المتكاملة لمواطنى أسوان فى كافة أنحاء المحافظة تواصل مديرية الشئون الصحية تنظيم القوافل الطبية العلاجية فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( حياة كريمة ) لتوصيل هذه الخدمة للبسطاء بشكل مباشر .
تواصل القوافل الطبية المجانية في المناطق النائية بأسوان.. صور
تواصل القوافل الطبية المجانية في المناطق النائية بأسوان.. صور
تواصل القوافل الطبية المجانية في المناطق النائية بأسوان.. صور
تواصل القوافل الطبية المجانية في المناطق النائية بأسوان.. صور

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