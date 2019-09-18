جامعة أسوان تواصل مشاركتها العالمية في مؤتمر التغيرات المناخية باليونان.. صور

تواصل محافظة أسوان- عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة الإفريقية- مرارًا وتكرارا، المشاركة فى العديد من المؤتمرات والندوات العلمية العالمية والمحلية، حتى تصل إلى المكانة الدولية التى تستحقها، وكان آخرها الحدث العالمي (مؤتمر مشروع التغيرات المناخية والزراعة المستدامة والأمن الغذائي) والذى أقيم لمدة 5 أيام في جامعة كريت باليونان .





وأوصى المؤتمر بضرورة التركيز على برامج التنمية المستدامة فى مصر والمنطقة العربية لمواكبة الاتجاه العالمى في هذا الشأن.





وقال الدكتور السيد عويس وكيل معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة أسوان، إنه شارك فى هذا المؤتمر بناء على توجيهات الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، حيث تناول المؤتمر سبل دفع مسار العمل فى برنامج ماجستير تغير المناخ والزراعة المستدامة ، و تم التوصل إلى العديد من المقررات الدراسية المحكمة داخليًا وخارجيًا والتى تعكس الأهداف الرئيسية للبرنامج وهى تغير المناخ والزراعة المستدامة والأمن الغذائى.





وأوضح السيد عويس أن المؤتمر أكد ضرورة الاهتمام بجودة المقررات، مع التركيز على الجانب التطبيقى والعملى، وسلط الضوء أيضًا على أهمية بعض المقررات مثل مقرر التغير المناخى و الأقلمة والتكيف ومقرر الإدارة المستدامة للتربة والمياه ، وكذلك مقرر عدالة استدامة الأمن الغذائي وتغير المناخ ودور التقنيات الحديثة فيها .





وأشار إلى أن المؤتمر أوصى أيضًا بالتوسع فى برامج تبادل الطلاب ما بين الجامعات المصرية والأردنية والأوروبية المشاركة فى مشروع تغير المناخ والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، وكذلك بين الجامعات المصرية وبعضها كما حدث.





ولفت إلى أن جامعة أسوان استضافت طلاب البرنامج لمدة 5 أيام، من خلال مقرر نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، حيث قاموا خلالها بزيارة ميدانية وحضور ورش عمل ودورة تدريبية، إضافة إلى المحاضرات النظرية والتفاعل مع طلاب ماجستير جامعة أسوان مما كان له أثر إيجابي بالغ الأهمية عليهم.



