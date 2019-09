لوك غريب لـ نيكولاس كيدج في العرض الخاص لـ running with the devil.. صور

اثار النجم العالمي نيكولاس كيدج حالة من الجدل خلال حضوره العرض الخاص لفيلمه الجديد Running with the devil الذي اقيم امس الثلاثاء في مدينة لوس أنجيليس الأمريكية.



وظهر نيكولاس كيدج بـ لحية كثيفة، برفقة نجله "ويستون" الذي يبلغ من العمر 28 عاما.



واعتاد النجم العالمي على مدار مشواره الفني الممتد من 20 عاما الظهور بدون لحية.



وينتظر نيكولاس كيدج عرض فيلمه الجديد A score to settle الذي يلعب دور قاتل محترف يدعى "فرانك" يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عامًا،