جولات ترفيهية وحفل استعراضي للدفعة الجديدة من الطلاب في طب حلوان

أعلن اتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان استعدادته الكاملة لاستقبال الطلاب الجدد فى أول أيام الدراسة والقيام بجولات تعريفية لهم وتسهيل إجراءات التقديم عليهم، وتجهيزه لبعض العروض الاستعراضية والترفيهية للعام الجديد.



جاء ذلك بعد إعلان نتائج تنسيق دخول الجامعات لطلاب الثانوية العامة واقتراب موعد بدء الدراسة بالجامعات المصرية والمدارس.



وقال أعضاء الاتحاد إنه على الطلاب القدامى بالكلية الراغبين بمساعدة الطلاب الجدد التوجه لمسئولى رعاية الشباب بالكلية ومسئولى اتحاد الطلاب أو التقديم عن طريق الفورم الآتي: https://forms.gle/qg47aJMCyVFbY4xP9



وأكد اتحاد الطلاب بالكلية أن حفلات استقبال الطلاب الجدد تبدأ يوم الاحد 22/9/2019 وتنتهى يوم الخميس 3/10/2019.



جدير بالذكر أن أهم نشاطات اتحاد طلاب كلية الطب فى عام 2019-2018 هو "نادى الكتاب"، وهو عبارة عن مناقشة جماعية للطلاب يناقشون فيها أحد الكتب العلمية أو الروايات الشهيرة التي تهدف إلى تنمية روح العمل الجماعى بين الطلاب.