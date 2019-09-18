المنيا يلغي وديته مع بترول أسيوط لهذا السبب

قرر الجهاز الفني لنادى المنيا بقيادة سمير كمونة ، إلغاء اللقاء الودي أمام فريق بترول أسيوط والذي كان مقررا إقامته يوم الجمعة المقبل على هامش استعدادات الفريقين للممتاز ب.





وقد اتفق الجهازان الفنيان على لعب تلك الودية على ملعب بترول أسيوط قبل أن يتراجع جهاز المنيا عن خوض تلك المباراة .





وجاء قرار جهاز المنيا بالاعتذار عن لعب تلك المباراة الودية بسبب بعد المسافة خشية إرهاق اللاعبين ، وتفضيل لعب وديات هذا الأسبوع على استاد الجامعة.



