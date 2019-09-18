صواريخ مرت فوق العراق والكويت.. التحقيقات تكشف كيف نفذت إيران هجوم أرامكو؟

تزامن إعلان المملكة العربية السعودية تورط النظام الإيراني في الهجوم على منشآت أرامكو النفطية يوم السبت الماضي، مع نشر تقارير إعلامية أمريكية تكشف عن نتائج التحقيقات وخبايا الهجوم الإرهابي.





تقول مصادر مطلعة على التحقيقات في هجوم أرامكو إن الاعتداء نفذ بصواريخ كروز، حلقت على ارتفاع منخفض صاحبها طائرات مسيرة، مرجحة انطلاقها من قاعدة إيرانية وليس من اليمن، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.





وتقول الشبكة إن التحقيقات تشير إلى احتمالية كبيرة حول إطلاق الصواريخ المدعومة بطائرات مسيَرة من قاعدة إيرانية قرب الحدود مع العراق.





ونقلت عن مصدر قوله إنه تم اللجوء إلى التضليل عبر إرسال الصواريخ فوق العراق، وجعلها تلتف فوق الكويت وصولًا إلى بقيق وخريص، وذلك لإخفاء مصدر إطلاقها.





وأفادت الشبكة الأمريكية بأنه لا توجد أي مؤشرات توضح أن هذه الصواريخ أطلقت من جنوب المملكة خاصة اليمن.





فيما ذكرت الإذاعة الوطنية العامة "NPR" الأمريكية أن أقمار صناعية تابعة للولايات المتحدة التقطت صورًا تظهر تجهيز إيران لأسلحتها قبل الهجوم الذي وقع، السبت على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو.





وكان المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أكد في بيان رسمي في وقت سابق أن التحقيقات الأولية، تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومَي خريص وبقيق إيرانية.





وأكد المتحدث ‏العقيد تركي المالكي أن نتائج التحقيقات إضافة إلى صور الأسلحة ستُعرض قريبًا، وسيتم تمكين الصحافة من زيارة المواقع التي استهدفها الهجوم الإرهابي.





وأدت الهجمات على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية إلى انخفاض الإنتاج بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50% من إنتاج الشركة، لكن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال في مؤتمر صحفي في جدة، الثلاثاء، إن معدل الإنتاج سيبلغ 11 مليون برميل بنهاية سبتمبر الحالي، أي كما كان عليه الحال قبل وقوع الهجوم.



