البرلمان الفنزويلي يصدق على إعلان جوايدو نفسه رئيسًا انتقاليًا

صادقت الجمعية الوطنية الفنزويلية التي تسيطر عليها المعارضة،اليوم الأربعاء، على إعلان رئيسها خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد حتى إجراء انتخابات جديدة.





وذكرت قناة "الحرة " الأمريكية أن المصادقة على تعيين جوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد جاءت بعد يوم من إعلان حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أن نوابها سيعودون إلى الجمعية الوطنية التي انسحبوا منها قبل ثلاث سنوات.





ويمثل هذا التصويت دعما سياسيا مطلقا لقيادة خوان جوايدو رئيسا للجمعية الوطنية ورئيسا مسؤول للبلاد حتى إنهاء عملية الاستيلاء على السلطة"، وفقا لبيان صادر عن الجمعية الوطنية.





ويشير القرار الى أن جوايدو المدعوم من الولايات المتحدة والذي تم الاعتراف به كرئيس انتقالي من قبل أكثر من 50 دولة، سيستمر كرئيس للجمعية العامة بعد انتهاء ولايته في 5 يناير.





ورحبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة، قائلة إنها تعكس "وحدة وقوة المعارضة الديمقراطية".



