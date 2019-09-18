يزيل العفن وبقع العرق..14 استخداما للملح اكتشفيها

يعد الملح من الأشياء الأساسية فى مطبخ كل سيدة ،هل يمكنك تخيل عدم وجود الملح فى مطبخك ؟ الذى يعطى الذوق والتوازن لطعامك.

ولكن للملح فوائد كثيرة غير الطعام وقدم موقع بولد سكاى 14 فائده مختلفة للملح لنستخدمه فى حياتنا اليومية ومنها:

1- إزالة اللون النحاسى من أوانى الطهى

عند رؤية هذه المادة فقط نقوم بتسخين القليل من الزيت ويضاف إليه بعض الملح وعندما يصبح عجينة نقوم بفركة ثم يشطف بالماء الدافئ.

2- تنظيف الأحواض

نقوم بمزج القليل من الماء الساخن والملح وغسل الحوض به وسوف يعود جديدًا.

3- إزالة القشور الناتجة عن حرق الأوانى

يستخدم الملح بعد الأنتهاء من الطهى نقوم برش الملح فوق الأناء وسوف يقوم بأخراج كل القشور بسهولة.

4- إزالة بقع الماء

يقوم بأزالة بقع الماء الناتجة عن الأستخدام المتكرر عن طريق أضافة الملح وبعض الليمون وكربونات الصوديوم ثم شطفها بالماء وسوف تعود لامعة.

5- تنظيف النحاس

نقوم بصنع عجينة من الملح والخل والدقيق وفرك قطعة النحاس ونتركة لبعض الوقت ثم مسحة بقطعة قماش ناعمة.

6- إزالة الصدأ

عن طريق تنظيفة بالملح والماء ومعجون الأسنان ونقوم بوضعة على الصدأ حتى يجف ومسحة بقطعة قماش ناعمة .

7- إزالة بقع القهوة

عند أستخدام أكواب القهوة بصفة متكررة يصبح لونها غامق لذلك اصنعى هذا العجين المكون من الملح والخل وسوف تعود لامعة .

8- تنظيف الثلاجة

إذا لم تقومى بتنظيف الثلاجة كل فتره سوف يظهر بها رائحة كريهه لذلك قومى بدعك الثلاجة بهذا المحلول المكون من الملح وكربونات الصوديوم وأمسحى بها الثلاجة جيدًا.

9- إزالة البقع على الأثاث الخشبى

يمكنك وضع القليل من الملح مع الزيت النباتى على قطعة قماش ومسح الأثاث بها ثم مرة أخرى بقطعة قماش جافة.

10- إزالة العفن

يمكن ان تتاثر الملابس داخل الخزانة بالعفن مما ينتج عنه رائحة كريهه وللحفاظ عليها نأخذ أجزاء متساوية من الملح والليمون وفرك بلطف على بقع العفن ونتركها بالشمس لتجف.

11- جعل السجاد ملون

عند وضع الملح على السجاد مع بعض الماء يساعد على تفتيح لون السجاد.

12- إزالة بقايا الصابون من أرض الحمام

عند وضع القليل من الملح والخل على بعض الماء يساعدك من التخلص من جميع بقايا الصابون.

13- إزالة علامات العرق

يساعدك الملح بالأحتفاظ بملابسك المفضلة طوال فترة الصيف وحمايتها من العرق وضع القليل من الملح والماء وتركها فترة قليلة لأنتزاع علامات العرق من الملابس.

14- تنظيف حوض الاستحمام