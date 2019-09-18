تشبه السندريلا .. صفاء سلطان بإطلالة ساحرة

شاركت الفنانة صفاء سلطان، ستوري لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة جذابة.



وأطلت صفاء سلطان بـ فستان سهرة أوف وايت بأكمام طويلة يشبه سندريلا، وانتعلت حذاء كعب، وأبرزت الإطلالة رشاقتها، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بخاتم فضي وقرط رقيق.



ومن الناحية الجمالية وضعت صفاء سلطان ميكب يناسب بشرتها البرونزية، مع روج بالون النبيتي، وكان شعرها مجمع بتسريحة أنيقة وتركت خصلات شعر لتبرز جمال إطلالتها.

