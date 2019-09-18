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مرأة

تشبه السندريلا .. صفاء سلطان بإطلالة ساحرة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:31 ص
صفاء سلطان
صفاء سلطان
قسم المرأه
شاركت الفنانة صفاء سلطان، ستوري لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة جذابة.

وأطلت صفاء سلطان بـ فستان سهرة أوف وايت بأكمام طويلة يشبه سندريلا، وانتعلت حذاء كعب، وأبرزت الإطلالة رشاقتها، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بخاتم فضي وقرط رقيق.

ومن الناحية الجمالية وضعت صفاء سلطان ميكب يناسب بشرتها البرونزية، مع روج بالون النبيتي، وكان شعرها مجمع بتسريحة أنيقة وتركت خصلات شعر لتبرز جمال إطلالتها.

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