توصيات ورشة عمل تسريع الاستجابة للقضية السكانية في المنيا

أوصت ورشة عمل "مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، والتي انعقدت خلال الفترة من 15-17 سبتمبر الجاري، بمحافظة المنيا، تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتفعيل دور فرق الرصد الميداني ودعمهم، بما يساهم في تنفيذ أهداف الاستراتيجية القومية ومتابعتها.



كما أوصت الورشة باستكمال الإطار التنظيمي للوحدات الجاري تشغيلها داخل المحافظة علي كافة المستويات" مديريات خدمية - مراكز – قرى، مع إصدار قرار بإنشاء وحدات فرعية بالمراكز والمدن والقرى تشارك في التخطيط والمتابعة وإعداد تقارير حول الموقف السكاني تُرفع للمستويات الأعلى، على أن يتم ربط هذه الوحدات بالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة و المجلس القومي للسكان، فضلا عن ضم فريق عمل الوحدة و ٣ من الشباب الذين تم اختيارهم إلى المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة ، وتفعيل دور مركز المعلومات بالمحافظة لدعم المنظومة المعلوماتية اللازمة لبناء اللوحة المعلوماتية.



من جانبه أوضح المحافظ أن المشروع أطلقته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء وصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر " UNFPA" ، ويتم تنفيذه في خمس محافظات كمرحلة أولي وهي " المنيا - أسيوط - قنا - سوهاج - القليوبية"، في إطار تطبيق خطة ومواجهة الزيادة السكانية والتوعية بمخاطرها بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.



وأكد المحافظ على توفير كافة أوجه الدعم لمسئولي وحدة السكان الرئيسية والوحدات الفرعية بالمدن خلال تنفيذ المشروع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة للمشروع.



وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع منسق الورشة ناقشت على مدار الثلاثة أيام الماضية آليات تشكيل وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة والوحدات الفرعية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية للمدن والقرى، وسُبل التنسيق بينها وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع، وتم عرض مؤشرات الخطة الاستراتيجية للقضية السكانية 2015 -2030، وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك عقد لجنة فنية لاختيار 3 شباب متطوعين تم ترشيحهم من قبل مديرية الشباب بالمنيا، في ضوء معايير متفق عليها، للمشاركة الاجتماعية للشباب بالمجلس القومي للسكان وإبداء أرائهم ومقترحاتهم وإيجاد حلول مبتكرة فيما يخص القضية السكانية.



وتم خلال الورشة عقد اجتماع مع مديري مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار علي مستوي مراكز المحافظة، وفريق الرصد الميداني، وذلك لإطلاعهم علي أهداف المشروع ودورهم في حصر وتحديد المشكلات السكانية، وسد الفجوة المعلوماتية اللازمة لعمل لوحة إلكترونية معلوماتية بالمحافظة لمتابعة مؤشرات السكان، كما تناولت الورشة تحديد المستهدفات الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.