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أخبار البلد

مصر للطيران تتسلم ثاني طائراتها من طراز A220 نهاية الشهر الجاري

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:50 م
طائرة مصر للطيران
طائرة مصر للطيران A220
نورهان خفاجي
تتسلم الشركة الوطنية مصر للطيران، نهاية الشهر الجاري، الطائرة الثانية طراز ايرباص A220-300، قادمة من كيبيك بكندا، وذلك في إطار خطة مصرللطيران الاستراتيچية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، حيث تتضمن تلك الصفقة شراء ١٢ طائرة من نفس الطراز تصل تباعا جميعها حتى يونيو عام ٢٠٢٠.

وتضم طائرة A220-300 الخاصة بشركة مصر للطيران 140 مقعدًا ضمن درجتين، تشمل 15 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و125 في الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة.

وتُعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدًا، إذ تتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد. كما يجمع هذا الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G. إذ تعمل هذه المحركات على استهلاك وقود بنسبة 20٪ أقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، لتوفر بذلك أداءً يضاهي أداء الطائرات ذات الممر الواحد التي تكبرها حجمًا. هذا وتتمتع A220 بكافة المقومات التي تجعلها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدًا، والذي يُقدر بحوالي 7 آلاف طائرة على امتداد العقدين المقبلين.

جدير بالذكر أن اسطول مصر للطيران الحالي يضم ١٥ طائرة إيرباص، ومن المنتظر وصول ١١ طائرة أخرى من طراز A220 بالإضافة إلى ١٥ طائرة جديدة من طرازA320neo خلال الفترة المقبلة.
مصر للطيران تتسلم ثاني طائراتها من طراز A220 نهاية الشهر الجاري
مصر للطيران تتسلم ثاني طائراتها من طراز A220 نهاية الشهر الجاري
مصر للطيران تتسلم ثاني طائراتها من طراز A220 نهاية الشهر الجاري
مصر للطيران تتسلم ثاني طائراتها من طراز A220 نهاية الشهر الجاري
مصر للطيران تتسلم ثاني طائراتها من طراز A220 نهاية الشهر الجاري

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