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اقتصاد

سبائك الذهب والعقارات .. خبير: 5 قنوات استثمارية لأصحاب شهادات قناة السويس

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:05 م
استثمار
استثمار
محمد صبيح
كشف الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، عن أوعية ادخارية واستثمارية متنوعة متاحة أمام السيولة لدى المواطنين الذي استثمروا في شهادات قناة السويس.

لفت إلى أن متوسط سعر فائدة قناة السويس 14.10% حيث إنه تم طرح الشهادات لأجل 5 سنوات.. منها سعر فائدة 12% لأول عامين و 15.5% لآخر 3 أعوام بما يمثل متوسط سعر فائدة 14.10% وهو نفس متوسط أسعار الفائدة الحالية.

ولفت بدرة في تصريحات لـ صدى البلد إلى أنه لا تزال الفرصة متاحة أمام من يحبذون الاستثمار الآمن في استمرار إيداع أموالهم في شهادات استثمار لدى البنوك، مضيفا أن استمرار الاستثمار في الشهادات البنكية بأسعار الفائدة الحالية مقبول ولا يمثل خسارة وهو يمثل استثمارا آمنا للمتحوطين من المخاطر أو الراغبين في الاستثمار الآمن. 

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى إمكانية الاستثمار في الذهب من خلال شراء سبيكة ذهب بدون مصنعية كأحد أوعية الادخار والاستثمار في ظل توقعات ارتفاع أسعار الذهب.. منوها إلى عدم شراء الحلي كوعاء استثمار لأنه يحمل إضافات في سعره (المصنعية).

ولفت بدرة إلى وجود فرص استثمارية عديدة في قطاعات أخرى، منها العقارات موضحا أن الوقت الحالي الأنسب في الاستثمار العقاري منذ 5 سنوات بسبب التسهيلات الائتمانية المتاحة وتنوع الشرائح داخل القطاع التي تناسب جميع الأفراد.

وأوضح أن الطروحات الجديدة بالبورصة تع أحد قنوات الاستثمار المتاحة أمام السيولة لدى المواطنين ويمكن الاستثمار بها.

وحذر الخبير الاقتصادي من التلاعب بالعملة من خلال الدولرة، لأنه من المتوقع تراجع سلة العملات الأجنبية أمام الجنيه.. منوها أن الاتجاه ليس في صالح سوق العملات.. متوقعا انخفاض الدولار لـ 16 جنيها أو أقل بنهاية العام.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن الدولة تشجع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. مشيرا إلى أن التيسيرات التي تتيحها الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة محفزة ومشجعة لإقامة مصنع صغير أو مشروع تجاري صغير حسب توجه صاحب رأس المال وخبرته.

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