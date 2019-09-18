تحت بير السلم.. ضبط 27 طن مخلل فاسد بمصنع في الجيزة.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط مصنع مخللات غير مرخص بداخله ٢٧ طنا غير صالح للاستهلاك بمدينة ٦ أكتوبر.



فقد وردت معلومات أكدتها التحريات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع مفادها قيام المدعو محمد.خ.ا صاحب مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص كائن بدائرة قسم أول أكتوبر بإستخدام مستلزمات إنتاج غير صالحة للإستهلاك الآدمي ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية- مادة الصودا الكاوية تستخدم في عملية تسوية المخللات وإعادة طرحها بالأسواق مسبباً أضرار جسمية بصحة المواطنين لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه صحبة مفتش الأغذية وأمكن ضبط المدعو أ.م.م.أ المدير المسئول عن المصنع.



وبلغ إجمالي المضبوطات 27 طن مخللات مختلفة الأنواع بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.