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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ شمال سيناء يشهد ختام مبادرة تمكين الطفل المصري

صدى البلد

شهد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة حمزة رضوان - اليوم الثلاثاء - ختام فاعليات ورش العمل لمبادرة تمكين الطفل المصري بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للأمومة والطفولة.


وأعرب المحافظ عن شكره إلي وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للأمومة والطفولة للاهتمام بأطفال وطلبة شمال سيناء وتمكينهم من كافة الأنشطة والخبرات الحديثة اللازمة لهم لكي يكونوا متفاعلين مع متغيرات العصر الحديث .. مطالبًا بتنفيذ أنشطة صيفية تحت مبادرة تمكين الطفل السيناوي.


ومن جانبه أكد وكيل الوزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن ورش الحمل استمرت علي مدار 4 أيام من السبت الماضي وحتي اليوم الثلاثاء .. بهدف تنشئة جيل واع ومثقف علمياً واجتماعيًا وخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال وإكسابهم السلوكيات الإيجابية ومهارات التغيير الاجتماعي التي تمكنه أن يكون مبادرا ومشاركا في حل المشاكل المجتمعية والتصدي لممارسات العنف وغرس مبادئ القيم والتسامح.


تجدر الإشارة إلى أن الفعاليات شهدت حضور مدير عام الأنشطة التربوية بوزارة التربية والتعليم أمين السيد الدسوقي، ورئيس الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بالمجلس القومي للطفولة والأمومة سمير أحمد، مدير الإحصاء بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ناصر مسلم.

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