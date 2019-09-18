تعرف على أعراض الاكتئاب الحاد وطرق علاجه .. فيديو

قال محمد فريج، أخصائي نفسي، إن المريض الذي يتعرض إلى اكتئاب حاد تكون الأعراض ظاهرة وواضحة لديه، ويكون هناك صعوبة من جانبه في التعامل مع الأحداث اليومية.





وأشار خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا عرب"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي" اليوم الأربعاء، إلى أن الشخص المصاب بالاكتئاب الحاد ينعزل عن من حوله، ويفضل عدم الخروج من غرفته، كما أنه يمكن أن ينام كثيرا أو قليلا، ويفضل البعد عن الإضاءة والشمس، منوها إلى أنه ليس كل الأشخاص المكتئبين يفكرون في الانتحار.





وأوضح أن طرق علاج مرض الاكتئاب يأتي من خلال التثقيف بالمرض، وأعراضه، إضافة إلى أنه من الضروري أن يراقب الفرد ذاته، فحين أنه يشعر أن الأمور لديه تزيد عن حدها من الضروري أن يستشير أحدا أو يذهب إلى طبيب نفسي.



