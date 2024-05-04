محافظ الغربية يتابع استعدادات المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح على القانون الجديد

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استعدادات المركز التكنولوجي بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم جميع سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 م.

وواصل محافظ الغربية متابعة الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز ابتداءً من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأكد المحافظ تخصيص شباك بالمركز التكنولوجي لاستقبال طلبات تصالح المواطنين وتعليق بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن محافظة الغربية لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين للبدء في تلقي الطلبات يوم الثلاثاء 7 مايو.



وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى مركز ومدينة طنطا، حيث يتم تطوير المركز التكنولوجي ورفع كفاءته وربطه بالوحدات القروية خلال شبكة واحدة لتقديم كل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.

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