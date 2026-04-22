قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يبحث مع رئيس مفوضية اليانجتسي الصينية رقمنة إدارة المياه في مصر

وزير الري ورئيس مفوضية اليانجتسي الصينية
وزير الري ورئيس مفوضية اليانجتسي الصينية
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بـ لياو جيوي، رئيس مفوضية نهر اليانجتسي بجمهورية الصين الشعبية.


وخلال اللقاء، أكد الدكتور سويلم على علاقات الصداقة التاريخية التي تربط مصر والصين في كافة المجالات، والتي تعود لعشرات السنوات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٥٦، واهتمام الوزارة بمواصلة التعاون مع الجانب الصيني في مجال المياه، والاستفادة من الخبرات الفنية والمؤسسية الكبيرة التي تمتلكها الصين في إدارة أحواض الأنهار الكبرى.


وأضاف أن مذكرة التفاهم المزمع توقيعها قريبًا بين مفوضية نهر اليانجتسي والمركز القومي لبحوث المياه ستمثل محطة بارزة في مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.


ومن جانبه، أكد رئيس مفوضية نهر اليانجتسي رغبة بلاده في تعميق التعاون وتبادل الزيارات الفنية مع المتخصصين بالوزارة، مما يسهم في نقل المعرفة والتبادل التكنولوجي.


وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين في مجال تطوير إدارة المياه، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإدارة الذكية والرقمنة في إدارة المياه، بالاعتماد على أحدث أجهزة قياس التصرفات، وكيفية ربطها بأنظمة رقمية قادرة على متابعة حركة المياه، بما يمكن متخذي القرار من تحقيق المتابعة المستمرة للتصرفات المائية، وتقييم العديد من السيناريوهات المختلفة. 

كما تم بحث تعزيز الاستفادة من طائرات الدرون في عملية توزيع المياه، والتعاون في مجال متابعة وتقييم المنشآت المائية.

وأوضح الدكتور سويلم أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ أعمال تطوير لمنظومة إدارة المياه بزمام ترعة الإسماعيلية وفروعها، حيث يمكن الاستفادة من التجارب الصينية في مجال التوأمة الرقمية والإدارة الذكية في تنفيذ أعمال التطوير.

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة فتح آفاق التعاون، وتبادل المعرفة، ونقل التكنولوجيا، مثل تقنيات الاستشعار عن بعد، والنمذجة الهيدروليكية والهيدرولوجية، والأنظمة المتقدمة للتنبؤ بالأمطار، والجمع بين مصادر البيانات المختلفة كالقياسات الأرضية وبيانات الأقمار الصناعية والنمذجة الرقمية، وزيادة التبادل الفني والتقني بين الجانبين، وتبادل الزيارات الميدانية بين البلدين للتعرف على المشروعات والتقنيات المنفذة على الطبيعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

