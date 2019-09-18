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مرأة

بـ مكياج عروس.. راندا البحيري تتألق في جلسة تصوير جديدة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:36 م
راندا البحيري
راندا البحيري
رشا عوني
خضعت الفنانة الشابة راندا البحيري لجلسة تصوير جديدة نشرتها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام، لتفاجئ جمهورها بلوك جديد ومميز.

وتألقت راندا البحيري بمكياج مميز يشبه مكياج العروس، وهو بلمسات أحمد عمار، حيث ركزت على ظل العيون والبروزنز اللامع، كما أختارت عدسات لاصقة باللون الزيتي، وأحمر الشفاه من درجات النود.

وظهرت راندا البحيري بفستان أسود بسيط، مع زوج من الأقراط الماسية الأنيقة، وشعر منسدل دون تكلف.

بـ مكياج عروس.. راندا البحيري تتألق في جلسة تصوير جديدة
بـ مكياج عروس.. راندا البحيري تتألق في جلسة تصوير جديدة
بـ مكياج عروس.. راندا البحيري تتألق في جلسة تصوير جديدة

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