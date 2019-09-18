مقهورين من الملكة.. مراحل تطور شكل أحلام الشامسي في 5 سنوات.. صور

مقهورين من الملكة.. لم تكن النجمة الإماراتية أحلام الشامسي تمزح حينما أطلقت تلك الجملة عدة مرات، حتى أصبحت مقترنة باسمها، خاصة وهي الملقبة بـ الملكة في الوسط الفني، فهي بالفعل تنجح دومًا في إثارة غيرة العديد من النساء في كل مرة تظهر فيها أحلام بإطلالة جديدة تمنحها مظهرًا أكثر شبابًا.



استايلات عديدة وإطلالات مختلفة ظهرت بها النجمة أحلام على مدار سنوات طويلة منذ بداية مشوارها الفني، ظهر فيها التحول الرهيب في شكل النجمة وذوقها واستايلاها واختياراتها لأزيائها.



عشقت أحلام كل ماهو جديد، ليس فقط في الوسط الفني وتقديم أغان بصوتها الذي لا يختلف عليه أثنان، لكنها قررت أن تتبع بعض صيحات الموضة الجديدة والجريئة أيضًا، فتارة تظهر بشعر قصير كيرلي، وتارة بشعر طويل منسدل على ظهرها، وغيرها من استايلات الملابس.



خلال السنوات الخمس الأخيرة شهد لوك أحلام تغييرًا جذريًا، بعدما قررت أن تخسر وزنها بشكل ملحوظ، لتصبح أنحف وأجمل وأكثر شبابًا، فمثلا في حلقات البرنامج الشهير ARAB IDOL كانت أحلام محتفظة بوزنها الزائد، وترتدي الفساتين الفخمة المطرزة بالذهب، لكن بعد فترة قليلة أبهرت جمهورها بخسارة وزنها وتغيير كامل في شكلها.



النجمة أحلام تعشق الفخامة في الملابس والمظهر، تقدس الفساتين الأنيقة المطرزة والمجوهرات الثمينة، كذلك تميل لتجربة صيحات جديدة في المكياج و الشعر، وحين بدأت مشاركتها ببرنامج THE VOICE اختارت استايل جديد لم نراه من قبل، فقد أصبحت أقل وزنًا وأكثر شبابًا خاصة مع الشعر والماكياج.



ومؤخرًا نشرت النجمة أحلام مجموعة من صورها الجديدة على حسابها الخاص على موقع الصور أنستجرام، لتكن تلك الصور بمثابة الدليل القاطع على التحول التام في شكل النجمة أحلام، سواء من حيث الشكل أو طريقة الملابس أو الذوق أيضًا، فبدت وكأنها امرأة في الثلاثينات لا أكثر، بجسد رشيق لا هو نحيف ولا هو سمين، كذلك وجه أكثر شبابية او ربما يكون الماكياج هو السر وراء ذلك.