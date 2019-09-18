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فن

كريم عبد العزيز يحتفل ببدء تصوير البعض لا يذهب للمأذون مرتين .. صور

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:09 م
كريم عبد العزيز وسط
كريم عبد العزيز وسط فريق العمل
أحمد إبراهيم
احتفل الفنان كريم عبد العزيز ببدء تصوير فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والتى تشاركه البطوله فيه دينا الشربينى وماجد الكدوانى وتاليف ايمن وتار واخراج احمد الجندى.

وحضر الاحتفال الفنان كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى والمنتج وائل عبد الله والمؤلف ايمن وتار والمخرج احمد الجندى بينما تغيبت الفنانة دينا الشربينى عن الاحتفال بسبب مشاركتها فى مهرجان سلا بالمغرب كعضو لجنة تحكيم.

والفيلم تدور احداثه فى اطار اجتماعى يناقش قضية العلاقات الزوجية ويطرح تساؤلا عن فكرة هل لو عاد الزمن يمن للزوج ان يختار زوجته.

كريم عبد العزيز يحتفل ببدء تصوير البعض لا يذهب للمأذون مرتين .. صور
كريم عبد العزيز يحتفل ببدء تصوير البعض لا يذهب للمأذون مرتين .. صور
كريم عبد العزيز يحتفل ببدء تصوير البعض لا يذهب للمأذون مرتين .. صور

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